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Путин и Макрон подтвердили готовность к работе в рамках «нормандского формата»
Фото: kremlin.ru/ Официальный сайт Президента России

Путин и Макрон подтвердили готовность к работе в рамках «нормандского формата»

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщили на сайте Кремля.

Главы государств подтвердили обоюдную готовность к работе в рамках «нормандского формата» по урегулированию ситуации в Донбассе. Российская сторона акцентировала внимание на необходимость выполнения Украиной своих обязательств по политическим аспектам урегулирования, включая правовое оформление особого статуса Донбасса и закрепление в национальном законодательстве «формулы Штайнмайера».

Кроме того, Путин и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Президент России отметил, что обстановка в регионе стабилизируется, а договоренности лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года в целом последовательно выполняются.

Также главы государств обсудили текущую обстановку в Сирии и Ливии и затронули ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Читайте также: Путин оценил перспективы отношений между Россией и Украиной

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