Пассажиры МТППК смогут бесплатно провозить лыжи и сноуборды любого размера

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

В пригородных поездах АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» (МТППК) пассажиры смогут бесплатно провозить лыжи и сноуборды любого размера. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщили на сайте компании.

Отмечается, что ограничение на размер спортивного инвентаря в пригородных поездах МТППК отменен с 22 декабря. Теперь пассажиры смогут бесплатно брать с собой сноуборды, лыжи и лыжные палки, даже если они длиннее 180 сантиметров.

Пассажирам напомнили, что острые части лыж и лыжных палок необходимо накрывать защитными насадками, а сноуборды нужно перевозить в чехлах.

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