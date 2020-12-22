Пассажиры МТППК смогут бесплатно провозить лыжи и сноуборды любого размера
В пригородных поездах АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» (МТППК) пассажиры смогут бесплатно провозить лыжи и сноуборды любого размера. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщили на сайте компании.
Отмечается, что ограничение на размер спортивного инвентаря в пригородных поездах МТППК отменен с 22 декабря. Теперь пассажиры смогут бесплатно брать с собой сноуборды, лыжи и лыжные палки, даже если они длиннее 180 сантиметров.
Пассажирам напомнили, что острые части лыж и лыжных палок необходимо накрывать защитными насадками, а сноуборды нужно перевозить в чехлах.
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