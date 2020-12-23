Более 1,4 тысячи нарушений пожарной безопасности выявлено в домах престарелых за год

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

МЧС РФ в 2020 году провело 500 проверок соблюдения требований пожарной безопасности в домах престарелых и инвалидов. Было выявлено 1,4 тысячи нарушений, к ответственности привлекли почти 200 должностных и юридических лиц. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 22 декабря.

Уточняется, что нарушения были обнаружены на 154 объектах. В результате к административной ответственности привлечено 70 юридических и 128 должностных лиц.

Основными нарушениями требований пожарной безопасности в МЧС назвали ненадлежащее содержание путей эвакуации, отсутствие или неисправность автоматических систем противопожарной защиты и недостаточную обеспеченность первичными средствами пожаротушения.

Всего на официальном учете МЧС находится более 1,7 тысячи домов-интернатов для престарелых. Плановые проверки таких объектов проводятся один раз в год.

Отмечается, что за последние три года в официально в пансионатах и домах престарелых зарегистрировано всего шесть пожаров, при которых погиб один человек. Основными причинами, которые привели к возгораниям на объектах, стали аварийный режим работы электрического оборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования и неосторожное обращение с огнем, передает ТАСС.

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