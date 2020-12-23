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Третьяковская галерея подготовила онлайн-экскурсию по выставке Роберта Фалька
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Третьяковская галерея подготовила онлайн-экскурсию по выставке Роберта Фалька

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Лаврушинский переулок, 10Карта всех событий

Третьяковская галерея 23 декабря проведет экскурсию в формате онлайн по выставке работ Роберта Фалька, которая должна открыться в январе. Об этом сообщается на странице музея в Facebook.

Большая монографическая выставка, посвященная классику русского искусства XX века Роберту Фальку пройдет в Новой Третьяковке в январе.

— Пока нам временно недоступны музейные площадки, приглашаем всех на онлайн-трансляцию кураторской экскурсии по выставке Роберта Фалька в Новой Третьяковке. Экскурсия начнется 23 декабря 2020 года в 17:00, — говорится в сообщении.

На выставке будут представлены около 200 лучших произведений художника из 19 музейных и 24 частных коллекций. Его работы показывают многогранность и истинный масштаб, уточнили в пресс-службе музея.

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