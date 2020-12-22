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Музей Востока на ВДНХ впервые покажет уникальные экспонаты из своих фондов онлайн
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Музей Востока на ВДНХ впервые покажет уникальные экспонаты из своих фондов онлайн

Виктория Родимкина

Город

Музей Востока на ВДНХ впервые покажет уникальные экспонаты из своих фондов в формате онлайн. Виртуальный экскурсию проведут в павильоне № 13 «Здравоохранение».

Пользователи увидят 1,5 тысячи предметов искусства народов Кавказа, Центральной, Средней и Юго-Восточной Азии, Ближнего, Среднего и Дальнего Востока и Африки. Большая часть экспонатов ранее не выставлялась.

В пресс-службе ВДНХ отметили, что у всех желающих есть возможность не только онлайн увидеть уникальную коллекцию Музея Востока, но и узнать их историю.

Трансляция мероприятия начнется 25 декабря в 16:00 на странице ВДНХ в соцсети «Одноклассники» и на YouTube-канале музея.

Так, главный хранитель музея Дарья Смирнова расскажет пользователям о масштабной коллекции и покажет самые интересные экспонаты.

Зрителям представят японские фонари XVII века, хивинскую колонну, иранское керамическое архитектурное панно XV века, монгольские музыкальные инструменты и многое другое, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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