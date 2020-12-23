Названы тренды 2020 года, повторяющие моду нулевых

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Дизайнеры рассказали о трендах 2020 года, которые повторяют моду нулевых. Материал появился на сайте модного издания Dazed.

В частности, в моду снова вошли платки и банданы, которые все чаще стали носить знаменитости. В соцсетях публикуется множество фотографий, на которых девушки позируют с платками на голове, шее или на сумках.

Кроме того, вновь стал популярным разноцветный лоскутный кардиган. На него обратили внимание после того, как американский певец Гарри Стайлс вышел в подобной одежде бренда JW Anderson. Пользователи интернета подхватили идею для образа и стали создавать лоскутные кардиганы своими руками.

У мужчин стали популярны небольшие цепочки на шею. Аксессуар вошел в моду после того, как один из героев сериала «Нормальные люди» постоянно носил цепочку. Фанатов вдохновил стиль персонажа, и они даже создали посвященный цепочке Instagram-аккаунт.

Летом в моду вернулись легкие платья в пижамном стиле и теннисные юбки, которые в нулевых пользовались большой популярностью. Культовые сандалии на большой пробковой подошве возродил бренд Birkenstocks, а резиновые сабо — марка Crocs.

На фоне режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса обрели популярность джогеры и треники. Согласно исследованиям, запросы на спортивные штаны Nike увеличились на 213 процентов.

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