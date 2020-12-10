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Ах, эта шуба Чебурашки. Какие предметы гардероба помогут выглядеть стильно этой зимой
Фото: Наталия Нечаева,, «Вечерняя Москва»

Ах, эта шуба Чебурашки. Какие предметы гардероба помогут выглядеть стильно этой зимой

Юлия Зыкина

Общество

Зима наступила, и москвичи уже достали из гардеробного заточения шубы, пуховики и утепленные пальто. Но стилист и модный блогер Мария Шеди предлагает провести инвентаризацию, чтобы отобрать то, что актуально в этом сезоне.

Антитренды сезона — пуховики с поясом на резинке и меховые жилетки-«гусеницы». Это первое, что нужно убрать подальше. Несмотря на удобство и комфорт, их сменили модели оверсайз. А вот под низ такой куртки можно надеть фактурный свитер или пиджак. Будете выглядеть современно, и ничто не будет сковывать движений. Вообще, девиз этого сезона — удобство и простота. Но если все же хочется добавить пояс в образ, то он должен быть широкий и кожаный. И в идеале верхняя часть силуэта должна быть шарообразной или прямой, как будто снята с мужского плеча.

Еще одна вещь, которая будет неактуальной этой зимой, — укороченные джинсы и штаны. Показывать свои голые щиколотки — старомодно. Но соответствовать трендам помогут высокие носки, можно с каким-нибудь принтом, или черные колготки. Прошла и популярность коротких курточек. Длину шуб, пальто и пуховиков лучше выбирать чуть выше колена или прямо в пол.

Блести, сияй

Пайетки и кружева на верхней одежде в этом сезоне будут кстати при условии, что остальные детали вашего образа будут сдержанными. Пуховики с пайетками лучше выбирать однотонные либо с крупным узором. Также актуальна верхняя одежда в цвете «металлик» — серые, золотистые, коричневые точно не оставят вас незамеченной. А в сочетании с грубой обувью, например, челси или ботинками с тракторной подошвой, равных вам не будет.

Цепи нацепи

Золотистые, серебристые, матовые, яркие или еле заметные — все зависит от того, с чем вы их будете сочетать. Цепи, придающие образу немного брутальности и грубости, как никогда кстати. Они могут быть на куртке, на обуви, на сумках или рюкзаках и даже на шапке.

Укройся от морозов

Ультрамодными в этом сезоне стали удлиненные пуховики-одеяла. Лучше выбирать модели, длина которых ниже колена и со стеганым узором «ромб». Красные, бежевые, зеленые и другие яркие экземпляры актуальны этой зимой. А вот золотой и металлический цвета уже отходят в сторону.

Строгий силуэт

Зимнее пальто тоже в моде. В этом сезоне любителям классики рекомендуют отдать предпочтение прямому силуэту, фасонам кокон или халат. Но стоит избегать массивной опушки меха. Простота и лаконичность сделают образ более выигрышным. В тренде клетка и узор «гусиная лапка».

Снова в моде

Дубленки тоже активно возвращаются в моду. Причем самые разные — кожаные или стилизованные под кожу, с широким меховым воротником, с ремешками, с поясом, укороченные и в пол. Они сделают образ более элегантным и дорогим. Ну и главное преимущество дубленок — в них точно не замерзнешь!

Просто и удобно

Шапка-бини не теряет актуальности уже многие годы. Эти простые, повседневные, теплые и практичные головные уборы можно сочетать с любым образом — от элегантного до хулиганского. Однако в этом сезоне предпочтительны более приглушенные цвета.

Шире плечи

Объемные плечи пуховика, куртки или пальто отлично будут гармонировать со сдержанным низом — прямыми или слегка зауженными джинсами. Образ дополнят грубая обувь и ненавязчивый головной убор.

Подруга Крокодила Гены

В прошлом году столичным красавицам настолько понравились шубы-чебурашки, что они решили не расставаться с ними и этой зимой. Во-первых, такие шубки красивые. А во-вторых, весьма теплые — их шьют из экомеха на шерстяном утеплителе. Отличный вариант для тех, кто не любит натуральный мех, но хочет выглядеть стильно.

Привет из Франции

Из прошлого сезона к нам пришли береты. Когда-то их носили исключительно с элегантными образами в классическом стиле. Сейчас же дизайнеры активно внедряют их даже в гранжевый образ. Стильно смотрятся варианты из кожи и бархата. Не менее актуальными будут модели с набивными рисунками, береты с цветочными, клетчатыми или анималистичными орнаментами.

Немного пушистости

Зимой частенько хочется тепла и солнца. Видимо, эта мысль и натолкнула дизайнеров создать косынки из теплой ткани и панамы из меха. А любителям шляп предлагают не отказываться от своих предпочтений и надевать их поверх платков. Искусственный мех, в том числе на головных уборах, — главный тренд сезона. Московские морозы не самые суровые, поэтому гнаться за настоящим мехом, который чаще служит просто украшением образа, нет необходимости. Так что можно до-стать из закромов или купить шапку-ушанку шапку с козырьком, шапку-папаху и точно не прогадать.

Шика-блеска дай

Кожа и имитация кожи тоже на пике популярности. И если раньше это, как правило, были отдельные аксессуары, которые дополняли образ: ремни, сумки, сапоги, то сейчас актуальны и кожаные стеганые куртки, и пуховики. С ними же можно сочетать кожаные брюки, юбки и платья — получится total look. Главное — избегайте обтягивающих фасонов.

Элегантность с акцентом

В этом сезоне не стоит проходить мимо утепленных зимних кейпов и пончо. Однотонные в насыщенных ярких или пастельных тонах, с узорами, декоративными и меховыми вставками — выбирайте на свой вкус.

Укутаться по полной

Один из главных аксессуаров осенне-зимнего сезона — шарф. Да побольше. Такой, чтобы закутаться в него с головы до ног и не бояться низких температур и пронизывающего ветра. Большинство из нас привыкли заправлять шарф в пальто или куртку, но лучше не прятать его за воротником. Поэтому выбирайте модели посвободнее, пошире и помягче. Можно сделать яркий акцент, оставив один кончик шарфа длинным и висящим практически до пола.

Ковбойский стиль

Бахрома продолжает свое триумфальное шествие по модным подиумам. На последних показах ее можно было увидеть не только на одежде в стиле вестерн, но и на вечерних платьях, и даже на подоле плюшевых пальто, на куртках, пуховиках.

Заправь рукава

Модницам стоит присмотреться к длинным перчаткам из кожи, трикотажа и любого другого материала. Носить их можно не только с пончо: длинные рукава пальто или куртки, заправленные внутрь перчаток, — настоящий тренд зимнего сезона-2020/2021

Свяжи сама

Снуды-капюшоны снова в тренде. Эти головные уборы можно носить как с зимним пальто, так и с пуховиком. В выборе цвета и узора не стоит себя ограничивать. Кстати, такой капюшон можно связать своими руками.

БЕЛЫМ-БЕЛО

Пока многие приобретают для холодного сезона обувь темных оттенков, мировые модные эксперты советуют использовать в своих образах стильную альтернативу — белые сапоги и ботинки. Чтобы они выглядели более уместными зимой, замените обычные синие джинсы на пару приглушенного серого цвета. Подошву и каблук в таком случае лучше выбирать черные. Белые полусапоги и челси хорошо дополнят внешний вид с костюмом из вельвета нейтральных оттенков. Кроме того, белая обувь будет стильно сочетаться с удлиненными пальто, с образом total-black и с шерстяными платьями. Романтичности же в образ добавит белый или бежевый каблук или танкетка.

ВЫБЕРИ ПАРУ

Перчатки не только препятствуют распространению различных вирусов и бактерий, но и сохраняют наши руки в тепле. А чтобы понравившаяся пара сидела как влитая, важно знать свой размер.

Для этого можно измерить расстояние от сгиба кисти до конца вытянутого среднего пальца, разделить полученный результат в сантиметрах на 2,71 и округлить до 0,5. Сделать это лучше в большую сторону для вязаных перчаток, так как они имеют тенденцию немного садиться при стирке, и в меньшую для кожаных, так как они, наоборот, растягиваются. Полученное значение и будет размером ваших перчаток во французских дюймах, которыми пользуются во всем мире.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елизавета Ульянова, стилист-имиджмейкер:

— Ретро снова возвращается, как и элементы гардероба из 90-х. Например, снова актуальны капоры. В тренде пуховики без мехового воротника прямого и округлого фасонов. Стоит отложить шубки из соболя и белки. И под коричневую шубу носить кроссовки — такой образ украсит любую модницу. Популярен сегодня и трикотаж. Отличный лук — брюки из «лапши» и кардиган с V-образным вырезом.

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