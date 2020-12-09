Горох или полоска

Фото: facebook.com/pugachev1

В шкафу полно вещей, но нечего надеть? Не спешите бежать в магазин за обновками. Даже самая обычная одежда может заиграть новыми красками, если ее правильно сочетать. «Вечерка» в новой рубрике «Мода для народа» предлагает новое прочтение вещей в вашем гардеробе, о котором вы даже не догадывались.

Мода всегда реагирует на общественные настроения, поэтому мировые подиумы обратились к феминистическим образам прошлого. Сейчас совсем необязательно поддерживать идеи феминизма для того, чтобы носить мужской костюм. А такой стильный аксессуар, как галстук, добавит вам экстравагантности. Модельер, сценограф, художник по костюмам Сергей Пугачев предложил поэкспериментировать с галстуками и составил три образа для наших читательниц.

Многослойный уличный стиль

Проще всего галстук сочетать с рубашками мужского кроя, жакетами, брюками, жилетами, пальто, ботинками и лоферами. Также его можно носить с джинсами, платьями и туфлями на каблуке. Надо сказать, что галстук — это дерзкий аксессуар. Он способен добавить рок-н-ролла женскому образу. Поэтому идеально смотрится с кожаными куртками и жакетами ахроматической цветовой гаммы белого и черного. Стильно и современно.

Для многослойных образов подойдет яркая рубашка с контрастным по цвету галстуком. Плюс жилет или объемный жакет или же теплое пальто оверсайз. С таким нарядом, помимо юбок и брюк, также будут уместны джинсы.

Для острого модного лука останется подобрать громоздкие сапоги, юбку ниже колен, большую сумку и шарф. В таком образе вы можете прогуляться по городу, сходить с друзьями в кино или в кафе.

Вечерний выход

Собрались на праздник? Совсем необязательно облачаться в вечернее или коктейльное платье. Создайте себе экстравагантный вечерний образ с помощью галстука. Ведь его можно сочетать не только с нарядами из строгого делового гардероба. Прекрасным дополнением к галстуку послужит широкий пояс-корсет с блузой и брюками или юбка. Главное — правильно расставить акценты. Широкий галстук может быть не однотонным, а, например, в полоску или горох, что намного эффектней. Его можно украшать пайетками, декоративными булавками, стразами или полудрагоценными камнями.

Для работы

Женский классический галстук отличается от мужского. Он несколько короче и уже.

Такой однотонный аксессуар прекрасно впишется в деловой гардероб. Модные женщины сочетают строгие галстуки с классическими белыми блузами с отложным воротником, свитерами на молнии, жилетами, пальто и, конечно, костюмами. Строгий галстук можно носить с лаконичными однотонными твидовыми костюмами. Весьма эффектно будет смотреться эта деталь гардероба с модными клетчатыми и полосатыми туалетами. И тот и другой принты все еще актуальны. А костюм-двойка или тройка может быть как с юбкой, так и с брюками. Жилет можно заменить вязаным джемпером с треугольным вырезом или кардиганом на пуговицах. Цветовых ограничений мало: этот аксессуар подбирают как в цвет всего лука, так и играют на контрасте.

И вовсе не обязательно завязывать галстук. Оставьте его на шее развязанным, что вместе с распахнутым пиджаком придаст деловому образу немного творческой небрежности. Из обуви идеально подойдут лоферы или спокойные модели ботинок.

КСТАТИ

В русский язык слово «галстук» пришло из Европы, и происходит оно от немецкого halstuch. Буквально переводится как шейный платок. В других европейских языках для этого аксессуара используется термин «кроат» от французского cravete (галстук).

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