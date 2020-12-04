Стилисты рассказали, в каком наряде нужно встречать 2021 год

Кадр из фильма «Карнавальная ночь» (1956)

Несмотря на то, что большинство жителей страны проведет новогоднюю ночь дома, стилисты не считают это поводом отказаться от красивой одежды. Они предложили тренды, актуальные для встречи наступающего года Белого Металлического Быка.

Так, прежде всего в новогоднем наряде не стоит пренебрегать блестками, пайетками, бархатом, бахромой и серебром.

Предпочтение в цветовой гамме одежды следует отдать белому и постараться исключить в образе красные элементы. И неважно, что это будет: платье, спортивный костюм или комбинация.

Желающим создать в новогоднюю ночь комфортную обстановку дизайнеры порекомендовали надеть свитер с оленем а-ля Марк Дарси из «Дневника Бриджит Джонс».

Тем же, кто не в силах обойтись в праздник без вечернего наряда, стоит обратить внимание на мерцающие платья в стиле «диско-шар».

Можно обойтись в новогоднюю ночь и нарядом из базового гардероба.

— Выберите бархатный топ или футболку с необычной фактурой — из замши или, например, атласа. Также можно на базовое платье надеть кардиган или кафтан в стразах, — советует эксперт.

Писком новогодней моды станут пижамы и костюмы в пижамном стиле. Причем они могут быть сшиты как из однотонного шелка, так и из цветастой фланели. Однако даже уютные образы стилисты рекомендуют надевать вместе со стильными лодочками либо босоножками с мехом, передает РИАМО.

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