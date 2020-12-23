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Назван самый популярный ЗАГС у московских молодоженов в 2020 году
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Назван самый популярный ЗАГС у московских молодоженов в 2020 году

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Малый Харитоньевский переулок, 10Карта всех событий

Самым популярным ЗАГСом у молодоженов в 2020 году стал Дворец бракосочетания № 1, который наиболее известен как Грибоедовский ЗАГС. Здесь за год брак заключили свыше пяти тысяч пар.

Также многие влюбленные предпочитают жениться на необычных площадках Москвы. В особняках и усадьбах прошло более 1,8 тысячи торжественных церемоний регистрации брака, в башнях комплекса «Москва-Сити» поженились свыше 600 пар, а на стадионе «Спартак» и Большой спортивной арене в «Лужниках» — более 300.

По данным пресс-службы управления ЗАГС Москвы, даты на регистрацию брака в особняке «Роял» занимали на несколько месяцев вперед.

— Для москвичей доступен большой выбор мест для регистрации брака — более 30 необычных площадок, пять дворцов бракосочетания и 32 отдела ЗАГС, — уточнили в сообщении.

Популярной площадкой для вступления в брак стал также Шипиловский отдел ЗАГС. Там за 2020 год поженились около 3,3 тысячи пар, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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