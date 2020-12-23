Тело новорожденного нашли на мусороперерабатывающем предприятии в Подмосковье

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В подмосковном Егорьевске следователи организовали проверку после обнаружения тела новорожденного мальчика на мусороперерабатывающем предприятии города. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области в среду, 23 декабря.

Уточняется, что 22 декабря было найдено тело ребенка на сортировочной ленте сортировочного цеха АО «Комплекс по переработке отходов «Егорьевск». Известно, что мусор на предприятие доставляется из нескольких городов: Егорьевска, Коломны, Воскресенска, Раменского и Москвы.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили сотрудников, а также дали поручения органам внутренних дел. Специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу, которая покажет, был ли жив младенец в момент получения травм, обнаруженных на его теле.

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