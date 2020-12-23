Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Тело новорожденного нашли на мусороперерабатывающем предприятии в Подмосковье
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Тело новорожденного нашли на мусороперерабатывающем предприятии в Подмосковье

Виктория Родимкина

Происшествия

В подмосковном Егорьевске следователи организовали проверку после обнаружения тела новорожденного мальчика на мусороперерабатывающем предприятии города. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области в среду, 23 декабря.

Уточняется, что 22 декабря было найдено тело ребенка на сортировочной ленте сортировочного цеха АО «Комплекс по переработке отходов «Егорьевск». Известно, что мусор на предприятие доставляется из нескольких городов: Егорьевска, Коломны, Воскресенска, Раменского и Москвы.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили сотрудников, а также дали поручения органам внутренних дел. Специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу, которая покажет, был ли жив младенец в момент получения травм, обнаруженных на его теле.

Читайте также: Мужчина в Подмосковье погиб при попытке сделать селфи на высоковольтной линии

младенец погибнайден младенецГСУ СК РФ
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Зарплата родителям: зачем плодить нищету

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хватит строить любовь, сидя на бревне

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Человек-рыба, человек-олень и другие озверевшие

Михаил Глазков
Михаил Глазков

Диаметры будут комфортнее

Игорь Березин
Игорь Березин

Дома и вкуснее, и веселее

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Трудности проходят, а книги остаются

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ничего себе поездочка

Все мнения
О проекте