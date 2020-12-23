Жители Норильска опубликовали видео с водой на морозе и стали популярными в Сети

Фото: instagram.com/zhitvnorilske

В Сети набирает популярность видео, снятое жителями Норильска. Они открывают окно, чтобы выплеснуть горячую воду из чашки, но из-за резкого перепада температур в руке у мужчины осталась только ручка.

— Когда в мороз решил побаловаться кипяточком, но, как всегда, что-то пошло не так, — значится в подписи к ролику.

Сообщается, что температура воздуха в Норильске опустилась до минус 45 градусов.

За несколько часов ролик набрал более 18 тысяч просмотров и множество комментариев: «Чувство юмора помогает нам пережить морозы и полярную ночь. Вы молодцы, ребята»; «Первые 40 лет в жизни мужчины самые сложные...»; «Ситуация забавная, конечно, кто спорит. Но лишь бы не на голову кому-то с верхних этажей кружечкой».

Видео опубликовано в Instagram.

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