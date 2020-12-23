Росреестр зарегистрировал почти 100 тысяч сделок ДДУ в Москве в текущем году

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Росреестр зарегистрировал за ноябрь более 12 тысяч договоров участия в долевом строительстве на рынке жилой и нежилой недвижимости. Данный способ покупки квартиры становится все более популярным среди москвичей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра.

В ноябре 2020 года ведомство зарегистрировало 12 346 подобных договоров. Это на 69 процентов больше, чем в ноябре прошлого года. Тогда цифра составила 7307 договоров.

Всего в текущем году зарегистрировано 96 170 таких договоров, а в прошлом — 95 879.

— Три года подряд общее количество ДДУ с января по ноябрь превышает важный психологический порог в 90 тысяч сделок. Результат 2020 года сопоставим с прошлым при разнице меньше половины процента, — уточнил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Он добавил, что количество сделок по жилой недвижимости увеличилось в четыре раза.

Читайте также: Москва упростила порядок предоставления грантов владельцам коммерческой недвижимости