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Более 115 километров дорог построили в Москве с начала 2020 года
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Более 115 километров дорог построили в Москве с начала 2020 года

Виктория Родимкина

Город

В столице с начала 2020 года построили более 115 километров дорог. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 23 декабря.

Он отметил, что в столице каждый год реконструируется и строится около 100 километров дорог. Это позволяет городу входить в тройку лидеров по темпу прироста протяженности дорог наряду с Пекином и Нью-Йорком.

— Этот год не стал исключением: мы построили 115,5 километра дорог, 23 моста, тоннеля и эстакады, 22 пешеходных перехода, — уточнил Андрей Бочкарев.

По его словам, наиболее значимым объектом, который был введен в этом году, стала вылетная магистраль — проспект Генерала Дорохова.

Заммэра отметил, что, согласно результатам исследования, Москва — единственный мегаполис мира, где темпы строительства дорог превышают темпы застройки территорий, передает пресс-служба комплекса градостроительной политики столицы.

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дорогастроительствоАндрей Бочкарев
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