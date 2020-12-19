Андрей Бочкарев: Восточный участок Большой кольцевой линии метро готов на треть
Восточный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро протяженностью 11,4 километра готов на треть. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 19 декабря.
По его словам, на этом участке будут открыты четыре станции: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики».
— В настоящее время активные работы развернуты на каждой из них. В целом общая строительная готовность этой части кольца составляет 32 процента, — сказал Андрей Бочкарев.
Заммэра отметил, что на станции «Печатники» уже завершается установка ограждения котлована, специалисты сооружают железобетонные конструкции. На «Текстильщиках» рабочие заканчивают строительство основных конструкций и переходят к отделке.
Полностью готовы конструкции на стации «Нагатинский Затон», и подходят к концу такие же работы на «Кленовом бульваре».
Как отметил Андрей Бочкарев, от станции «Кленовый бульвар» до «Текстильщиков» составы будут ходить в одном тоннеле навстречу друг другу, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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