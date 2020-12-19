Андрей Бочкарев: Восточный участок Большой кольцевой линии метро готов на треть

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Восточный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро протяженностью 11,4 километра готов на треть. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 19 декабря.

По его словам, на этом участке будут открыты четыре станции: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики».

— В настоящее время активные работы развернуты на каждой из них. В целом общая строительная готовность этой части кольца составляет 32 процента, — сказал Андрей Бочкарев.

Заммэра отметил, что на станции «Печатники» уже завершается установка ограждения котлована, специалисты сооружают железобетонные конструкции. На «Текстильщиках» рабочие заканчивают строительство основных конструкций и переходят к отделке.

Полностью готовы конструкции на стации «Нагатинский Затон», и подходят к концу такие же работы на «Кленовом бульваре».

Как отметил Андрей Бочкарев, от станции «Кленовый бульвар» до «Текстильщиков» составы будут ходить в одном тоннеле навстречу друг другу, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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