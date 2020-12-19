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Власти Москвы рассказали о ходе работ в районе станции «Деловой центр» БКЛ
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Власти Москвы рассказали о ходе работ в районе станции «Деловой центр» БКЛ

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Пресненская набережная, 2Карта всех событий

Два перегонных тоннеля оборотных тупиков за станцией «Деловой центр»Большой кольцевой линии (БКЛ) метро полностью пройдены. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 19 декабря.

— Завершена проходка правого перегонного тоннеля к оборотным тупикам за станцией метро «Деловой центр» Большой кольцевой линии метро, а в марте текущего года был пройден левый тоннель, — уточнил заммэра.

Он отметил, что, таким образом, тоннелепроходческие работы на этом участке будут завершены.

В метро оборотные тупики нужны для смены направления и ночного отстоя поездов. Они также позволяют увеличить число составов на линии, что сокращает интервал движения поездов.

По словам Андрея Бочкарева, на данный момент идет демонтаж тоннелепроходческого щита. Ведутся работы по устройству жесткого основания левого тоннеля. Строительные работы планируется завершить весной 2021 года, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, проект Большого кольца метро будет крупнейшим в истории столичного метростроения. Протяженность кольца составит 70 километров.

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Строительство метростанция метро «Деловой центр»запуск БКЛ
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