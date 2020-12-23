Диетолог Ковальков назвал способ быстро и правильно похудеть к Новому году

Фото: youtube.com / Клиника коррекции веса доктора Ковалькова

Диетолог Алексей Ковальков объяснил, как безопасно похудеть к Новому году. По его словам, важен не калораж, а состав продуктов.

— Если жиров в продукте мало, это не значит, что он полезен. Например, кальций усваивается из творога, только если он натуральный. Это целая цепочка взаимодействий в организме человека. Не только от жиров все зависит. Человек никогда не жиреет от жиров, как и не зеленеет от зелени, — пояснил диетолог.

Ковальков напомнил, что у людей, живущих на Севере, рацион питания на 80 процентов состоит из жира. Среди чукчей толстяков нет, заявил он.

Худеть, употребляя обезжиренные продукты, не стоит, считает эксперт.

— Сейчас кто-то не ест жиры, а потом дорывается до праздничного стола, где много жирного. Вместо праздника он оказывается в реанимации — с панкреатитом, камнями в желчном пузыре. Это много проблем вызывает. Если хотите похудеть, краткосрочно будет идеальна белково-жировая диета. В ней ноль углеводов. С этой диетой худеют быстро и эффективно, у вас не произойдет «жирового удара» по печени, — пояснил врач.

По его словам, на этой диете нельзя сидеть больше месяца. В ходе нее можно сбросить до 150 граммов в сутки.

Видео опубликовано на YouTube.

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