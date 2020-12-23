Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Диетолог Ковальков назвал способ быстро и правильно похудеть к Новому году
Фото: youtube.com / Клиника коррекции веса доктора Ковалькова

Диетолог Ковальков назвал способ быстро и правильно похудеть к Новому году

Виктория Федотова

Здоровье

Диетолог Алексей Ковальков объяснил, как безопасно похудеть к Новому году. По его словам, важен не калораж, а состав продуктов.

— Если жиров в продукте мало, это не значит, что он полезен. Например, кальций усваивается из творога, только если он натуральный. Это целая цепочка взаимодействий в организме человека. Не только от жиров все зависит. Человек никогда не жиреет от жиров, как и не зеленеет от зелени, — пояснил диетолог.

Ковальков напомнил, что у людей, живущих на Севере, рацион питания на 80 процентов состоит из жира. Среди чукчей толстяков нет, заявил он.

Худеть, употребляя обезжиренные продукты, не стоит, считает эксперт.

— Сейчас кто-то не ест жиры, а потом дорывается до праздничного стола, где много жирного. Вместо праздника он оказывается в реанимации — с панкреатитом, камнями в желчном пузыре. Это много проблем вызывает. Если хотите похудеть, краткосрочно будет идеальна белково-жировая диета. В ней ноль углеводов. С этой диетой худеют быстро и эффективно, у вас не произойдет «жирового удара» по печени, — пояснил врач.

По его словам, на этой диете нельзя сидеть больше месяца. В ходе нее можно сбросить до 150 граммов в сутки.

Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: Диетолог Ковальков объяснил, в чем опасность выпитого натощак кофе

похудениедиетологжир
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Трамп ушел, а хакеры остались

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Зарплата родителям: зачем плодить нищету

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хватит строить любовь, сидя на бревне

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Человек-рыба, человек-олень и другие озверевшие

Михаил Глазков
Михаил Глазков

Диаметры будут комфортнее

Игорь Березин
Игорь Березин

Дома и вкуснее, и веселее

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Трудности проходят, а книги остаются

Все мнения
О проекте