Одиннадцать станций метро построят в столице в 2021 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Семь станций и 17,9 километра линий метро построили в Москве в 2020 году, еще 11 будет построено в следующем году. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 23 декабря.

Он отметил, что, несмотря на трудности, связанные с пандемией коронавируса в городе, строительство важных объектов не прекращалось.

— По итогам года мы завершили строительство семи станций и почти 18 километров линий метро, — уточнил Андрей Бочкарев.

Он отметил, что до конца этого года планируется сдать в эксплуатацию еще одну станцию — «Электрозаводскую» на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики Москвы.

Помимо этого, заммэра отметил, что в 2021 году планируется построить еще 11 новых станций метро, а также 28,3 километра линий метро.

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