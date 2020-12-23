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Столичные власти сообщили об увеличении зарплаты горожан на 3,4 процента
Фото: АГН«Москва»

Столичные власти сообщили об увеличении зарплаты горожан на 3,4 процента

Виктория Родимкина

Город

Номинальная зарплата за девять месяцев 2020 года в Москве увеличилась на 6,3 процента, реальная — на 3,4 процента. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 23 декабря.

Он отметил, что лучше всего ситуация сложилась в таких сферах, как недвижимость, ИТ и промышленность.

— По итогам девяти месяцев 2020 года рост номинальной заработной платы наблюдался во всех отраслях городской экономики, кроме строительства, гостиничного и ресторанного бизнеса, а также сферы досуга и развлечений, — уточнил Владимир Ефимов.

Он отметил, что реальная зарплата выросла на 3,4 процента по сравнению с январем–сентябрем прошлого года.

Заммэра добавил, что зарплата увеличилась у сотрудников, работающих в сферах науки, инженерии, финансов, а также в высокотехнологичной промышленности, передает РИА Новости.

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