«Дозрел Максим»: Боярская рассказала, почему вернулась с семьей в Санкт-Петербург

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Елизавета Боярская рассказала, почему она и ее муж Максим Матвеев отказались от переезда в Москву.

Актриса долгое время жила в Санкт-Петербурге, где работает ее отец Михаил Боярский. Однако муж девушки Максим Матвеев стал часто ездить в Москву и играть в столичной «Табакерке». Пара с двумя детьми переехала в столицу, но через несколько месяцев вернулась в Питер.

Боярская рассказала, почему они с мужем решили вернуться в родной для девушки город.

— Дозрел Максим. Потому что я была готова к этому в любой момент. Но если бы Максим железно сказал, что наш дом — Москва, мы бы жили там, — рассказала Боярская в интервью изданию 7days.

Актриса добавила, что муж смог полюбить Питер и теперь вместе с девушкой счастливо живет в культурной столице. По словам Боярской, Матвеев привык легко расставаться с работой в театрах, поэтому смог спокойно уйти из «Табакерки». Теперь ее муж отдает предпочтение съемкам в кино, и этот выбор нужно уважать, отметила актриса.

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