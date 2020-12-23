«Точно не корона, бро?»: видео «чихающих» Пушкина и Гоголя рассмешило Сеть
В Сети набирает популярность видео, сделанное в рамках флешмоба под песню «Не корона» исполнителя Вована. Картины великих русских писателей Александра Пушкина и Николая Гоголя анимировали и «заставили» чихать.
После этого они спросили друг друга, «точно не корона, бро?» Ролик набрал более трех миллионов просмотров.
Ранее во флешмобе участвовали видео с собаками, младенцами, но этот ролик полюбился пользователям Сети больше остальных.
«Почему без масок?», «На помощь разум призовем, сметем болезнь мы силой знаний, и дни тяжелых испытаний одной семьей переживем», «Гимн 2020 года», «Это очень смешно».
Видео опубликовано в Instagram.
Читайте также: Жители Норильска опубликовали видео с водой на морозе и стали популярными в Сети