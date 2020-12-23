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«Точно не корона, бро?»: видео «чихающих» Пушкина и Гоголя рассмешило Сеть
Фото: youtube.com / Российская государственная детская библиотека

«Точно не корона, бро?»: видео «чихающих» Пушкина и Гоголя рассмешило Сеть

Василий Плиткин

Курьезы

В Сети набирает популярность видео, сделанное в рамках флешмоба под песню «Не корона» исполнителя Вована. Картины великих русских писателей Александра Пушкина и Николая Гоголя анимировали и «заставили» чихать.

После этого они спросили друг друга, «точно не корона, бро?» Ролик набрал более трех миллионов просмотров.

Видео: Telegram-канал «Ptencoff_tg»

Ранее во флешмобе участвовали видео с собаками, младенцами, но этот ролик полюбился пользователям Сети больше остальных.

«Почему без масок?», «На помощь разум призовем, сметем болезнь мы силой знаний, и дни тяжелых испытаний одной семьей переживем», «Гимн 2020 года», «Это очень смешно».

Видео опубликовано в Instagram.

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