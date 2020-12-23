«Какая сегодня красота»: Максим Галкин показал рассвет из окон своего замка

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин показал в Instagram-аккаунте вид из окна своего загородного замка.

Юморист вместе с Аллой Пугачевой и двумя детьми живет в замке, который расположен в деревне Грязь. Этим утром, 23 декабря, Галкин показал подписчикам в сторис прекрасный вид, который открывается из окна его роскошного дома.

— Какая сегодня красота с утра! Солнце! — восхитился Галкин природой.

Максим Галкин женился на Алле Пугачевой девять лет назад, в этом году их двойняшкам Лизе и Гарри исполнилось семь лет. На период самоизоляции семья переехала в большой загородный дом, визуально напоминающий замок.

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