Папа римский снова поставил лайк девушке в Instagram

Фото: twitter.com/pontifex

Пользователи соцсетей снова заметили лайк под откровенной фотографией, поставленный с официальной Instagram-страницы папы римского. Об этом в среду, 23 декабря, сообщил РЕН-ТВ.

На распространившихся в интернете скриншотах видно, что папа римский Франциск лайкнул снимок пользовательницы Instagram @margot_foxx.

На фото видно только тело девушки в купальнике.

Отмечается, что аккаунт является закрытым, а с официальной страницы папы римского в Instagram не подписаны на эту девушку.

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