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Роспотребнадзор: В Москве зафиксирован небольшой рост заболеваемости гриппом и ОРВИ
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Роспотребнадзор: В Москве зафиксирован небольшой рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

Ксения Монахова

Здоровье

Небольшой рост заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксировали в столице. Об этом в среду, 23 декабря, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве.

Отмечается, что рост заболеваемости наблюдается в период с 14 по 20 декабря за счет взрослых. Эпидемиологическая ситуация соответствует времени года.

— В городе по сравнению с предыдущей неделей наблюдается небольшой рост заболеваемости среди всех групп населения в основном за счет взрослого населения. Заболеваемость обусловлена респираторными вирусами негриппозной этиологии, в том числе риновирусами, вирусами парагриппа, РС-вирусами и другими респираторными вирусами, — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что в Москве заканчивается кампания по иммунизации горожан против сезонного гриппа. В столице против гриппа и ОРВИ привили около 7,5 миллиона человек. Среди них более 1,2 миллиона детей, что составляет 59 процентов от всего населения Москвы. Эпидситуация по гриппу и ОРВИ в столице находится на контроле Управления Роспотребнадзора.

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Роспотребнадзоргриппгрипп и ОРВИ
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