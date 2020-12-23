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«Я русская, поэтому люблю золото!»: Ирина Шейк рассказала о секретах своей красоты
@irinashayk / Фотография из официального аккаунта Ирины Шейк в Instagram

«Я русская, поэтому люблю золото!»: Ирина Шейк рассказала о секретах своей красоты

Анастасия Волоснова

Звезды

Ирина Шейк поделилась секретами своей красоты. Российская модель продемонстрировала ежедневный макияж на видео для американской версии YouTube-канала Vogue.

На видеоролике девушка одета в черный халат с желтыми вставками от бренда Versace. По словам модели, каждое утро она пьет стакан воды с лимоном и наносит на лицо маску с частицами золота марки Mimi Luzon. Чтобы избавиться от отеков, Шейк использует кубики льда.

— Я русская, поэтому люблю золото! — объяснила модель журналистам.

Девушка рассказала, что перед макияжем обязательно увлажняет лицо кремами. Косметику она наносит пальцами, а не специальными кистями. По словам модели, такой подход можно считать одним из секретов ее красоты.

Брови Ирина Шейк также укладывает, придерживаясь собственного метода. Девушка расчесывает брови зубной щеткой, на которую заранее распыляет лак для волос.

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макияжкрасота звездИрина Шейк
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