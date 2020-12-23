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Врач объяснил, как избавиться от панических атак
Фото: pexels.com

Врач объяснил, как избавиться от панических атак

Виктория Федотова

Здоровье

Врач-ревматолог Павел Евдокименко заявил, что панические атаки нельзя рассматривать как заболевание с едиными симптомами у всех, у каждого есть свои индивидуальные симптомы.

— Причина тоже бывает разная, в лечении что подойдет одному, не подойдут другому, но есть общие наработки по лечению панических атак. Методы срабатывают у 90 процентов человек. Приступ страха и беспокойства может сопровождаться сердцебиением и сжатием в области сердца, ощущением удушья, головокружением, страхом умереть, — пояснил врач.

Ключевое отличие панического страха в том, что вышеуказанные симптомы могут появиться у человека вдруг, без видимой причины. Если у человека появились панические атаки, ему нужно сдать анализы на гормоны щитовидной железы и проверить уровень сахара.

— Человек не высыпается, у него нарушен режим дня, поэтому важно его восстановить. Частая причина панических атак — стресс, разовые сильные переживания. Они могут развиваться на фоне приема препаратов, — сообщил Евдокименко.

Он предложил бороться с паническими атаками следующими способами: вести дневник самонаблюдений, анализировать, что именно приводит к панической атаке. Важно наладить режим работы и отдыха, сократить количество углеводов и сахара.

— Можно принимать настойку пиона с пустырником и боярышника, — отметил эксперт.

Он призвал не использовать сильные успокоительные. Евдокименко предложил рассказывать стрессовую ситуацию себе перед зеркалом дважды в день. Когда этот рассказ о стрессовой ситуации станет для человека быть скучным, не будет вызывать эмоций, тогда эту практику можно завершить.

Видео опубликовано на YouTube.

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