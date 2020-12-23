Сергей Собянин: Ситуация в 2020 году сложная, но по многим показателям лучше предыдущих лет

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Ситуация в 2020 году по многим показателям лучше, чем в предыдущие годы. Об этом заявил глава комиссии Госсовета по госуправлению, мэр Москвы Сергей Собянин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

На заседании мэр Москвы сказал, что 2020-й стал для всех тяжелым годом испытаний. Из-за новых непростых обстоятельств в правительстве решили пересмотреть показатели на следующий год.

— Предлагаем базовым показателем для расчетов показателей на следующий год взять 2020 год, — приводит РИА Новости слова Собянина.

В цель «сохранение населения, здоровья, благополучия людей» мэр Москвы предложил включить такие показатели, как обеспечение устойчивого роста численности населения, повышение ожидаемой продолжительности жизни, снижение уровня бедности, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой.

Показатель «достойный эффективный труд и успешное предпринимательство» стоит пополнить ростом реальной среднемесячной заработной платы и реального среднедушевого дохода населения. Туда также стоит включить, по мнению мэра, объем инвестиций в основной капитал и численность занятости в сфере малого и среднего предпринимательства.

Показатель «цифровой трансформации» мэр предложил дополнить внедрением деятельности в органы государственной власти и ключевыми сферами городского хозяйства цифровых технологий.

В ответ на предложение мэра Москвы президент РФ Владимир Путин попросил не забывать о реальных достижениях. По его мнению, за большим количеством показателей без должного контроля можно потерять качество проводимых изменений.

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