Белоусов заявил, что России предстоит изменить модель экономики

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В ближайшие три–четыре года России необходимо обновить модель экономики и найти новые источники для роста. Об этом в среду, 23 декабря, заявил первый вице-премьер Российской Федерации Андрей Белоусов на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По его словам, за три–четыре года необходимо преодолеть структурные изъяны российской экономики. Белоусов напомнил, что планируется достичь темпов роста экономики России не менее чем на три процента в год. Данная задача является весьма амбициозной. Белоусов напомнил, что с 2013 года России ни разу не удалось выйти на такие показатели темпов роста.

— Максимальный рост за этот период составил в 2018 году 2,5 процента, а средний темп, даже без учета спада в 2015 году — всего 1,4 процента, — цитирует Белоусова ТАСС.

Ранее президент России на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и национальным проектам сообщил, что пандемия коронавирусной инфекции не отменяет повестку развития страны. Путин подчеркнул, что качественное непрерывное движение вперед имеет для страны абсолютно стратегическое, принципиальное и жизненно важное значение. Также президент РФ прокомментировал ситуацию с расселением ветхого жилья в стране. Путин попросил вице-премьера Марата Хуснуллина и других членов правительства уделить особое внимание решению этой проблемы.

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