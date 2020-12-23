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Российский военнослужащий получил 13 лет колонии за госизмену
Фото: pixabay.com

Российский военнослужащий получил 13 лет колонии за госизмену

Кирилл Николаев

Происшествия

Второй западный окружной военный суд вынес приговор российскому военнослужащему Алексею Сенокосову по делу о государственной измене. Об этом в среду, 23 декабря, сообщили в пресс-службе суда.

Суд признал военнослужащего виновным. Его приговорили к 13 годам тюрьмы. Сенокосов будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 400 тысяч рублей. Военного лишили звания майора.

Материалы дела в отношении Сенокосова являются засекреченными, сообщает Интерфакс.

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