Суд в Москве удовлетворил иск Роскомнадзора к Google о защите персональных данных

Фото: Следственный комитет РФ

Россия, Москва, Марксистский переулок, 1/32 Карта всех событий

Таганский суд Москвы удовлетворил иск Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) к компании Google LLC о нарушении закона в области персональных данных. Об этом в среду, 23 декабря, рассказала пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Пресс-секретарь суда не раскрыла суть претензий Роскомнадзора, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении Google LLC. Компании вменяется неисполнение требования российского законодательства о неудалении из поисковой выдачи интернет-ресурсов с информацией, запрещенной в Российской Федерации. В их числе сайты с экстремистскими материалами. В связи с этим в отношении компании возбудили административное производство. Ей грозит штраф до пяти миллионов рублей.

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