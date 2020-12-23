Информацию о дымящемся самолете рядом опровергли в аэропорту Внуково

Фото: АГН «Москва»

Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева, Внуково терминал A Карта всех событий

Столичный аэропорт Внуково не подтвердил информацию из средств массовой информации о дымящемся самолете. Об этом в среду, 23 декабря, заявила представитель авиакомпании, передает РИА Новости.

Ранее в Telegram-канале «Москва 24» появилось кадры, на которых у летящего самолета задымилось крыло. В описании к видео говорится, что предварительно ЧП произошло в районе аэропорта Внуково.

Очевидцы сняли на видео самолет, у которого дымится правое крыло / Видео: Telegram-канал «Москва 24»

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