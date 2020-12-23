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Максим Ликсутов: Картины из Третьяковской галереи появятся в московском метро
Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Максим Ликсутов: Картины из Третьяковской галереи появятся в московском метро

Никита Абрамов

Город

Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов заявил, что следующий год будет посвящен сотрудничеству департамента с Третьяковской галереей. Об этом сообщил Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

— Следующий год мы проведем с Третьяковской галереей. Искусство само придет к пассажирам — картины из музея появятся на остановках, в автобусах и метро, – комментирует Максим Ликсутов.

В прошлом году на Калужско-Рижской линии был запущен поезд, посвященный Олегу Табакову.

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Третьяковская галереяМаксим ЛиксутовОлег Табаков
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