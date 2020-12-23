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Полиция начала проверку по факту конфликта группы мужчин в Мытищах
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Полиция начала проверку по факту конфликта группы мужчин в Мытищах

Олег Сыров

Ксения Монахова

Происшествия

Группа мужчин повздорила во дворе одного из домов в городе Мытищи. Об этом в среду, 23 декабря, корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел России по Московской области.

Отмечается, что около 12:00 в дежурную часть поступило сообщение о конфликте группы мужчин во дворе жилого дома в Мытищах.

— По данному факту полиция проводит проверку. По результатам будет принято решение в соответствие законодательству. В настоящее время участники конфликта устанавливаются, — сообщили в пресс-службе.

Подробности произошедшего устанавливаются.

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