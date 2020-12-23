Дмитрий Чернышенко: Новую версию портала госуслуг запустят в марте

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Новая версия портала госуслуг будет запущена в марте 2021 года. Об этом в среду, 23 декабря, сообщил вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По его словам, мощности нового портала будут рассчитаны на растущий интерес пользователей и увеличение нагрузки на сервис. Чернышенко отметил, что в настоящее время на сайте доступно для граждан 48 разных услуг. По большинству из них доля обращений в электронном виде составила 90 процентов.

Вице-премьер РФ заявил, что самыми популярными услугами в 2020 году стали запись на прием к врачу, запрос о состоянии счетов в системе пенсионного страхования, регистрация водительских удостоверений или постановка на учет автомобилей. В среднем в день на портал госуслуг или его мобильное приложение заходит более пяти миллионов посетителей, сообщает РИА Новости.

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