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Новый центр услуг для бизнеса открылся во флагманском офисе «Мои документы»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Новый центр услуг для бизнеса открылся во флагманском офисе «Мои документы»

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Щёлковское шоссе, 100к1Карта всех событий

Центр услуг для бизнеса (ЦУБ) открылся во флагманском офисе «Мои документы» на востоке Москвы. В столице на сегодняшний день работает свыше 721 тысячи малых и средних предприятия, сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, это составляет более 12,6 процента от числа всех МСП России.

— В ЦУБах бесплатно консультируют предпринимателей по вопросам открытия и ведения бизнеса, помогают оперативно подготовить документы для регистрации или перехода на другой налоговый режим, — уточнил Алексей Фурсин.

Он отметил, что в этом году для представителей малого и среднего бизнеса было проведено порядка 130 тысяч консультаций.

Новый центр открылся на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Щелковский». Это четвертый офис госуслуг, в котором открылся подобный центр. Предприниматели могут по принципу одного окна подготовить с помощью специалистов документы и сразу же подать их в центр госуслуг без посещения налоговой службы.

Сотрудники центра помогут также подобрать предпринимателям меры поддержки от столичных властей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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