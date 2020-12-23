Новый центр услуг для бизнеса открылся во флагманском офисе «Мои документы»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Щёлковское шоссе, 100к1 Карта всех событий

Центр услуг для бизнеса (ЦУБ) открылся во флагманском офисе «Мои документы» на востоке Москвы. В столице на сегодняшний день работает свыше 721 тысячи малых и средних предприятия, сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, это составляет более 12,6 процента от числа всех МСП России.

— В ЦУБах бесплатно консультируют предпринимателей по вопросам открытия и ведения бизнеса, помогают оперативно подготовить документы для регистрации или перехода на другой налоговый режим, — уточнил Алексей Фурсин.

Он отметил, что в этом году для представителей малого и среднего бизнеса было проведено порядка 130 тысяч консультаций.

Новый центр открылся на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Щелковский». Это четвертый офис госуслуг, в котором открылся подобный центр. Предприниматели могут по принципу одного окна подготовить с помощью специалистов документы и сразу же подать их в центр госуслуг без посещения налоговой службы.

Сотрудники центра помогут также подобрать предпринимателям меры поддержки от столичных властей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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