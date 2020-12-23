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Народный календарь. Что нужно сделать 24 декабря, чтобы исполнилось заветное желание
Фото: Пелагия Замятина,«Вечерняя Москва»

Народный календарь. Что нужно сделать 24 декабря, чтобы исполнилось заветное желание

Василий Плиткин

Общество

В народном календаре 24 декабря отмечался день Данилы, Луки и Никона. Девушки обычно загадывали желание у яблони, отламывали веточку и ставили ее в воду. Если она распускалась к Рождеству, это означало, что загаданное обязательно сбудется.

В этот день люди обычно зажигали лампадку, чтобы отогнать нечисть и добавить света в дом. Люди старались отогнать нечисть, которая, по легендам, летала после заката солнца.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что нужно сделать 24 декабря, чтобы исполнилось заветное желание

Приметы погоды гласили, что если вы увидите в этот день луч солнца, то будет стужа или метель, если вечером вороны мечутся по снегу, то будет вьюга.

24 декабря католики отмечают Сочельник. В России это памятная дата — День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками в 1790 году.

В этот день 219 лет назад английский механик Ричард Тревитик продемонстрировал первый паровой автомобиль.

В этот четверг родились советский писатель Александр Фадеев, английский писатель Джеймс Хедли Чейз, актеры Анатолий Равикович и Леонид Филатов, певец Дима Билан.

Именины отмечают Даниил, Леонтий, Емельян, Петр, Терентий, Викентий.

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