Дептранс назвал самые загруженные участки в Москве в предпрадничные дни
Столичных водителей призвали быть внимательными при планировании поездок в последние дни декабря. Об этом в среду, 23 декабря, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Отмечается, что последние дни уходящего года являются самыми сложными для автомобилистов. В предпраздничные дни рост числа поездок на личном транспорте в Москве увеличивается на 20-25 процентов. Высокая загруженность дорог вплоть до 30 декабря ожидается до 20:30 по московскому времени.
Самыми загруженными участками являются Садовое кольцо, Кремлевская набережная, МКАД и Бесединский мост. Много машин наблюдается и в районе крупных торговых центров Москвы.
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