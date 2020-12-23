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Дептранс назвал самые загруженные участки в Москве в предпрадничные дни
Фото: Александр Авилов / Агентство городских новостей «Москва»

Дептранс назвал самые загруженные участки в Москве в предпрадничные дни

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, Бесединский мост Карта всех событий

Столичных водителей призвали быть внимательными при планировании поездок в последние дни декабря. Об этом в среду, 23 декабря, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Отмечается, что последние дни уходящего года являются самыми сложными для автомобилистов. В предпраздничные дни рост числа поездок на личном транспорте в Москве увеличивается на 20-25 процентов. Высокая загруженность дорог вплоть до 30 декабря ожидается до 20:30 по московскому времени.

Самыми загруженными участками являются Садовое кольцо, Кремлевская набережная, МКАД и Бесединский мост. Много машин наблюдается и в районе крупных торговых центров Москвы.

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