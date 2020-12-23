Ряд улиц перекроют в Москве из-за запуска новогодних фейерверков

Фото: Олег Сыров, «Вечерняя Москва»

В ночь на 1 января 2021 года в Москве из-за проведения праздничных фейерверков будут перекрыты несколько улиц. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в среду, 23 декабря.

Ограничения начнут вводить в центре столицы уже с 07:00 31 декабря.

Так, будет перекрыто движение на участке Москворецкого моста в сторону улицы Варварки. Ограничение будет действовать с 07:00 31 декабря до 05:00 1 января.

Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Также ограничения коснутся улицы Федосьино — от улицы Скульптора Мухиной до проектируемого проезда № 518. Движение также будет ограничено на участке Физической улицы и Озерной аллеи.

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