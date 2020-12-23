«Грядут перемены»: Катя Лель предрекла человечеству встречу с инопланетянами

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Человечеству в будущем придется столкнуться с инопланетянами, заявила в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» певица Катя Лель. Она также подтвердила, что много лет назад эти существа похитили у нее зубы.

— Это не легенда и не красивая история для привлечения внимания. В 16 лет меня действительно посетили три сущности. После этого контакта из моего рта исчезли три зуба без боли и крови, — сказала она.

Собеседница «ВМ» уверена, что кризис, в который погрузилась наша планета, не случаен. По ее словам, «грядут перемены, к которым жители Земли готовились на протяжении тысячелетий».

— Я думаю, совсем скоро человечество столкнется с этими существами, и все тайное станет явно. А пока каждый должен исполнять свою миссию. Мне кажется, сейчас для человечества тот период, когда необходимо каждому заглянуть внутрь себя и задать вопрос: «Кто ты?». Вечный хаос и ежедневная суета не оставляют времени и сил. Именно сейчас остро необходимо, чтобы сознание людей развивалось и тянулась к свету и любви. Единение — единственное, что может всех нас спасти, — поделилась своими мыслями Лель.

Певица объяснила, почему в 2020 году артисты, полностью отдающие себя людям, стали «невидимками».

— Я не понимала, что происходит, а потом догадалась: мы поддерживаем вибрации между людьми, храним это поле, а сейчас человечество разобщается, и каждый выживает сам по себе. Спасение только во взаимопомощи. Надо делать добро. Для меня уходящий год был достаточно насыщенным. В самый разгар пандемии у меня вышел десятый, юбилейный альбом, — сказала исполнительница.

Благодаря происходящему в мире Лель, по ее словам, открыла для себя новый духовный уровень. Восемь лет она занималась йогой, но только после прихода коронавируса поняла, что «должна вынести работу за пределы сознания», помочь другим обрести гармонию. В пик пандемии певица приняла участие в благотворительном марафоне по дыхательным практикам, а сейчас она работает над альбомом мантр.

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