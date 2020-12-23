Перенесший инсульт Борис Моисеев собрался в Юрмалу

Фото: instagram.com/bmoiseevpro

Распространяемые с Сети сообщения об ухудшении состояния певца и танцовщика Бориса Моисеева не соответствуют действительности. Об этом «Вечерней Москве» заявил арт-директор заслуженного артиста России Сергей Горох.

— Он в полной гармонии с собой. В хорошем настроении, на позитиве. Созванивается с друзьями. Но он расстраивается, когда видит в ленте новостей утром о себе всякие глупости, — сказал представитель артиста.

Горох напомнил, что в конце 2015 года Моисеев закончил свою гастрольную деятельность и объявил себя «российским пенсионером». Сейчас, по словам арт-директора, певец занимается своим здоровьем и прекрасно себя чувствует, «насколько может хорошо чувствовать себя человек, перенесший инсульт».

— Не он «завязал» со сценой — жизнь его «завязала». Борис Михайлович живет в Москве. Он принял себя таким, какой он есть. Он ходит, разговаривает. У него есть домработница, которая стирает, убирает, готовит еду. Ближайшие планы — очень хочет поехать на лето в Юрмалу. Сейчас занялся своими зубами, посещает стоматолога, — уточнил собеседник «ВМ».

Он добавил, что с Моисеевым постоянно находится на связи Алла Пугачева. Сам Горох почти каждый день посещает друга после того, как заканчивает работу в театре. Многие знакомые предлагают певцу финансовую помощь, но тот всегда отказывается от денег, заключил представитель Моисеева.

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