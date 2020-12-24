Скончалась пережившая теракт бывший директор бесланской школы № 1

Лидия Цалиева во время теракта получила множество травм / Фото: vk.com/wall-44853756_530027

Умерла бывший директор бесланской школы № 1 Лидия Цалиева, ей было 88 лет. Об этом сообщает в среду, 23 декабря, Telegram-канал «Новости Владикавказа».

Она провела вместе со школьниками в захваченном в 2004 году террористами учебном заведении два с половиной дня. Причины ее смерти не уточняются.

Лидия Цалиева во время теракта получила множество травм. В ходе штурма здания спецназовцы вынесли ее на руках из захваченного террористами спортивного зала. Потом она долго восстанавливалась, два месяца лечилась в одной из московских больниц.

СПРАВКА «ВМ»

В результате захвата заложников в школе № 1 в Беслане в Северной Осетии погибли 333 человека, среди них было 186 детей. Трагедия тогда поразила весь мир не только количеством жертв, но и жестокостью. Террористы удерживали заложников в течение двух с половиной суток без еды и воды.