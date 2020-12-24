Две новые темы появились на столичном портале «Наш город»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На столичном портале «Наш город» для пользователей стали доступны две новые темы в категории «Мой двор». С их помощью жители могут сообщить о самовольной установке ограждений на парковочных местах, а также о сломанных или грязных дорожных знаках.

Так, если на парковочных местах общего пользования установят ограждения, об этом можно написать в теме «Незаконное размещение ограждений на парковочных местах во дворе». Кроме того, если горожанин обнаружит во дворе поврежденный или грязный дорожный знак, сообщить об этом он может в теме «Некачественное содержание дорожных знаков во дворе».

Оставляя сообщение, нужно прикрепить фотографию нарушения. Ответ на поступившую жалобу должен прийти в течение восьми рабочих дней.

Как отметил глава ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко, портал постоянно совершенствуется. В 2020 году жители столицы могут оперативно сообщать о повреждениях крыш многоквартирных домов, некачественном содержании подвальных и чердачных помещений, улично-дорожных информационных указателей и других проблемах.

— Также в категории «Государственные учреждения» появилась возможность сообщить о проблемах содержания территории государственных учреждений культуры, спорта и социальной сферы, например о подтоплении, открытом люке, неубранном снеге и гололеде, а также о сосульках, свисающих с крыш и карнизов, — цитирует Пищелко официальный сайт мэра Москвы.

Также у горожан из ТиНАО появилась возможность обращаться на портал по 40 проблемным темам появилась в 2020 году. С их присоединением на карте столицы не осталось мест, где жители не смогли бы сообщить о проблемах через «Наш город».

Функционал сайта также усовершенствовали специалисты — в частности, обновили форму отправки сообщений. Теперь можно заявлять о проблемах, выбрав объект и тему, связанную с ним.

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