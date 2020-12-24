Названы самые популярные видеоуроки в МЭШ во время дистанционного обучения

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Более миллиона раз школьники посмотрели видеоуроки, размещенные в библиотеке Московской электронной школы (МЭШ) за время дистанционного обучения. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщили в столичном департаменте образования и науки.

Самыми популярными оказались видеоуроки по математике и математическим наукам — их посмотрели более 173 тысяч раз. На втором месте — видеоуроки по литературе (свыше 135 тысяч просмотров), на третьем — по биологии (порядка 124 тысячи просмотров).

Среди тематических видеозанятий самое большое количество просмотров — три тысячи — набрал урок физкультуры «Комплекс ГТО в школах Москвы». Около 2,6 тысячи просмотров у видеоурока по английскому языку «Present Simple. Настоящее простое», а более 2,5 тысячи — у урока по математике «Задачи на уменьшение числа в несколько раз».

Видео появились в библиотеке осенью 2020 года. На данный момент их на портале уже больше восьми тысячи. Уроки для школьников записали учителя столичных школ и специалисты Городского методического центра. Каждое занятие — это интерактивное объяснение новой темы продолжительностью до 12 минут, передает официальный сайт мэра Москвы.

Найти видеоуроки просто, потому что с системой навигации библиотеки справится каждый. Нужно выбрать фильтр «Видеоуроки», после чего указать класс и предмет. Кроме того, можно ввести интересующую тему в поисковую строку и найти материалы по своему запросу.

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