Доктор Мясников назвал главные ошибки при лечении коронавируса

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Врач и телеведущий Александр Мясников назвал главные ошибки при лечении коронавирусной инфекции. По его словам, основной ошибкой в лечении COVID-19 является прием антибиотиков. Пациентам следует принимать только те лекарства, которые им назначил врач после обследования.

Мясников отметил, что коронавирус вызывает сразу несколько болезней — коронавирусное ОРЗ и коронавирусную пневмонию. Их следует лечить разными препаратами, поэтому неправильный выбор лекарств может усугубить состояние.

Также не следует принимать противовирусные и иммуномоделирующие препараты, сказал врач. Он отметил, что большинство из них являются «пустышками».

По словам врача, справиться пандемией на данный момент может только вакцина. Помимо этого не следует забывать про пользу от витамина D. Он не поможет не заразиться коронавирусом, но его недостаток может привести к более тяжелому течению болезни, сказал медик в интервью телеканалу «Царьград».

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