Стало известно, на что россияне потратят тринадцатую зарплату

Фото: АГН «Москва»

Большинство россиян планируют потратить тринадцатую зарплату на выплату кредитов, на отпуск или на покупку подарков. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи граждан России старше 18 лет из 361 населенного пункта страны.

Так, 14 процентов опрошенных планируют потратить годовую премию на раздачу долгов и выплату кредитов. Отправиться в отпуск собираются на эти деньги 13 процентов респондентов. Также 12 процентов россиян собираются купить подарки.

Кроме того, каждый десятый планирует закончить ремонт или купить мебель. Девять процентов опрошенных планируют отложить сумму на будущее, а шесть процентов респондентов хотят оплатить премией обучение.

Также среди вариантов использования премии — устроить праздник семье, отремонтировать автомобиль, купить гаджет, передает результаты опроса РИА Новости.

Читайте также: Треть россиян не будут дарить подарки к Новому году