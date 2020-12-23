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Треть россиян не будут дарить подарки к Новому году
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Треть россиян не будут дарить подарки к Новому году

Юлия Курганова

Общество

Треть россиян не планируют дарить подарки к Новому году, почти 25 процентов хотят ограничиться недорогими сувенирами. Такие выводы приведены в опросе РГС Банка.

Так, 31 процент опрошенных решили вообще отказаться от покупки подарков к Новому Году. Еще 30 процентов заранее откладывали деньги, чтобы порадовать близких. Четверть опрошенных хотят ограничиться недорогими сувенирами. 12 процентов в своем выборе в первую очередь ориентируются на наличие скидок и возможность получить кешбэк по карте при покупке подарков, 6 процентов хотят дождаться посленовогодних распродаж и вручить подарки при встрече в январе.

Также, отвечая на вопрос, какие расходы составят большую часть бюджета при подготовке к празднику, 40 процентов респондентов назвали «новогодний стол», а 37 процентов — «подарки», 12 процентов россиян отметили «путешествия», 8 процентов — «развлечения», а 3 процента — «праздничный наряд».

Большинство россиян (67 процентов) сообщили, что проведут зимние праздники дома, 12 процентов опрошенных планируют поехать за границу, тогда как в путешествие по России отправится лишь 4 процента. Еще 10 процентов респондентов планируют провести праздники в гостях, а 5 процентов уедет за город.

В исследовании приняли участие 1 833 респондента в возрасте от 18 лет из российских городов с населением от 100 тысяч. Метод сбора данных — анкеты на самозаполнение, онлайн-опрос, проведенный в декабре 2020 года, передает ТАСС.

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