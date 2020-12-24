Библиотеки и культурные центры Москвы представили новые онлайн-занятия

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Жители столицы смогут посетить урок восточных танцев, попасть на театральную читку пьесы или освоить востребованные онлайн-сервисы в последние дни 2020 года. Библиотеки и культурные центры Москвы в период с 24 по 29 декабря приглашают всех желающих на бесплатные мероприятия, которые пройдут в дистанционном формате на официальных страницах в соцсетях, а также на YouTube-каналах учреждений.

Так, в четверг, 24 декабря в 12:00 на странице клуба «Атом» в соцсети «Фейсбук» для горожан пройдет прямой эфир со специалистом по этикету Еленой Вервицкой. Эксперт подробно расскажет об искусстве женственности и хороших манерах.

Любителей театра Московский многофункциональный культурный центр приглашает посетить свою группу в социальной сети «ВКонтакте». Там 26 декабря в 19:00 молодые актеры театра Les Partisans и мастерской «Центр современной драматургии и режиссуры» из Ижевска прочитают пьесу «Плохая изоляция».

Те, кто давно хотел познакомиться с искусством восточных танцев, смогут это сделать 27 декабря. В 12:00 в аккаунтах культурного центра «Дружба» в соцсетях «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Инстаграм» пройдет трансляция мастер-класса хореографа Виктории Безверхой.

Кроме того, 28 декабря в 14:00 на странице Московского многофункционального культурного центра в соцсети «ВКонтакте» о своей работе расскажет виолончелист Рустам Комачков. Он поделится секретами игры на виолончели, передает официальный сайт мэра столицы.

Также на следующий день, 29 декабря, в 14:00 библиотека имени Н.А. Некрасова приглашает пожилых москвичей присоединиться к видеоконференции «Консультант. 55+». Мероприятие пройдет на онлайн-платформе Zoom. На занятии объяснят, как пользоваться полезными онлайн-сервисами.

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