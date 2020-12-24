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Столичные фармпроизводители реализовали на 32 процента больше продукции в 2020 году
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Столичные фармпроизводители реализовали на 32 процента больше продукции в 2020 году

Юлия Ямпольская

Город

С января по ноябрь 2020 года московские фармпроизводители реализовали товаров собственного производства почти на 150 миллиардов рублей, что на 32 процента больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, производство продукции выросло за счет влияния пандемии и увеличенного спроса на лекарства.

— За этот срок доля Москвы в общем объеме отгруженной продукции предприятий — производителей фармацевтической отрасли России составила 26 процентов, — уточнил Владимир Ефимов.

Поддержка фармацевтического сектора столицы является самой важной задачей властей. Особенно она актуальна в условиях пандемии коронавируса, которая еще больше усилила необходимость сократить зависимость города от экспорта иностранных лекарств.

Как отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров, столичные власти активно поддерживают промышленные предприятия, которые работают в самых разных секторах экономики.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин посетил новое фармпроизводство в технополисе «Москва».

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