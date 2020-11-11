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Пятый офсетный контракт Москвы снизит цены на лекарства
Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

Пятый офсетный контракт Москвы снизит цены на лекарства

Камран Гасанов

Город

В Москве появится еще одно производство жизненно необходимых лекарств. Как это отразится на ценах, выяснила «Вечерняя Москва».

Столица объявила конкурс на поставку лекарств. С его победителем будет заключен контракт по созданию фармпроизводства. Согласно офсетному контракту, инвестор открывает производство 20 лекарственных средств, а Москва в течение восьми лет гарантирует закупку его продукции на сумму 1,1 млрд рублей.

Иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании, кандидат медицинских наук Николай Крючков считает, что взаимодействие бизнеса и властей города может привести к снижению цен.

— Формально такое взаимодействие может обеспечить для государства контроль цен над продукцией. На жизненно необходимые препараты и так контролируются цены, что, кстати, стало причиной ухода некоторых препаратов, которые должны были продаваться ниже себестоимости. Технология контроля цен худо-бедно работает. При этом заключение контракта на длительный срок позволит обеспечить потребности московской системы здравоохранения и гарантировать нужные закупочные цены, — сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

Для самого бизнеса тоже есть ряд плюсов. Выигравшая тендер компания будет уверена, что ее продукцию купят и низкие цены могут быть компенсированы высокими объемами сбыта.

Пятый офсетный контракт Москвы снизит цены на лекарстваФото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

— Они получают контракт с гарантированным объемом сбыта. Они могут планировать значительно ниже бизнес-риски, могут не завышать цены и работать на объем, —заметил Крючков.

Какие именно лекарства войдут в список из 20 препаратов, еще неизвестно. Иммунолог полагает, что здесь могут быть два варианта. Либо это будут дорогостоящие препараты для небольшого числа потребителей, либо лекарства массового потребления (перечень ЖНВЛП). К последней группе, в частности, относятся кардиотропы, препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и ишемической болезни.

Что касается лекарств от коронавируса, то Крючков сомневается, что они будут локально производиться, потому что через восемь лет (на который рассчитан контракт) они могут уже не понадобиться.

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