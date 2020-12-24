Более половины ДДУ в Москве зарегистрировали с привлечением эскроу-счетов

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Управлением Росреестра по столице в ноябре 2020 года было зарегистрировано 6290 договоров участия в долевом строительстве на рынке жилой и нежилой недвижимости с использованием эскроу-счетов. Это на пять процентов меньше, чем в прошлом месяце.

Как отметил глава ведомства Игорь Майданов, столица по-прежнему лидирует по числу зарегистрированных договоров с использованием счетов эскроу среди регионов Центральной России.

— Несмотря на незначительное снижение в месячном выражении числа таких договоров, второй месяц подряд их доля в общем объеме ДДУ достигает половины, — уточнил Майданов.

Всего по итогам 11 месяцев в столице было зарегистрировано 36 784 договора в новостройках с использованием счетов эскроу, что составляет 38 процентов от всех ДДУ, которые оформили за этот период.

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